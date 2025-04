Papa Il Rosario guidato dal cardinale Tagle a Santa Maria Maggiore

Rosario per Papa Francesco ieri sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore guidata dal cardinale Luis Antonio Tagle. Tanti i fedeli in piazza con le loro coroncine in mano per Bergoglio, che ha scelto proprio questa Basilica come luogo per la sua sepoltura.Sul sagrato, accanto alla foto del Pontefice, la Salus Populi Romani, la più importante icona Mariana.Il cardinale filippino che ha introdotto la preghiera, Pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, secondo molti è nella rosa dei favoriti per diventare il prossimo Pontefice. Quotidiano.net - Papa, Il Rosario guidato dal cardinale Tagle a Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - La recita della preghiera delperFrancesco ieri sera nella Basilica diguidata dalLuis Antonio. Tanti i fedeli in piazza con le loro coroncine in mano per Bergoglio, che ha scelto proprio questa Basilica come luogo per la sua sepoltura.Sul sagrato, accanto alla foto del Pontefice, la Salus Populi Romani, la più importante iconana.Ilfilippino che ha introdotto la preghiera, Pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, secondo molti è nella rosa dei favoriti per diventare il prossimo Pontefice.

Se ne parla anche su altri siti

Città del Vaticano (Vaticano), 24 feb. (LaPresse) – Questa sera alle ore 21, in Piazza San Pietro, il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, guiderà un rosario per pregare per la salute di Papa Francesco. La preghiera mariana segue il rosario guidato ieri dall’arcivescovo di Bologna, presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi. 🔗lapresse.it

(Adnkronos) – Centinaia di fedeli, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza San Pietro per recitare il Rosario per Papa Francesco. Bergoglio, ricoverato da diversi giorni al Gemelli, “è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo”, dice all’Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste […] 🔗periodicodaily.com

“Il Papa ha riposato bene, tutta la notte”. Lo comunica la sala stampa vaticana con i riflettori di tutto il mondo accesi sulle condizioni di salute del pontefice. È riassunto in una riga telegrafica l’aggiornamento mattutino sul Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Nulla di più. Ma tanto basta per escludere un peggioramento delle condizioni, timore sorto dall’evoluzione che ha avuto la malattia negli ultimi giorni. 🔗secoloditalia.it

Papa, Il Rosario guidato dal cardinale Tagle a Santa Maria Maggiore; Il cardinale Re: ringraziamo Dio per il dono del ministero di Papa Francesco; Papa, Il Rosario guidato dal cardinale Tagle a Santa Maria Maggiore; Il cardinale Stanislaw Rylko guida la recita del Rosario per Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa, Il Rosario guidato dal cardinale Tagle a Santa Maria Maggiore - Roma, 25 apr. (askanews) – La recita della preghiera del Rosario per Papa Francesco ieri sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore guidata dal Cardinale Luis Antonio Tagle. Tanti i fedeli in piazza ... 🔗askanews.it

La preghiera del rosario per Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma - Il cardinale Pietro Parolin ha guidato la preghiera del rosario nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma martedì sera, onorando la memoria del defunto Papa Francesco. Il cardinale Parolin ricopre ... 🔗msn.com

La recita del rosario in San Pietro per il Papa col Cardinal Re - Il Cardinale Giovanni Battista Re ha guidato la recita del rosario in Piazza San Pietro in Vaticano in memoria di Papa Francesco. "Vogliamo ringraziare il Signore per i doni che ha fatto alla Chiesa i ... 🔗msn.com