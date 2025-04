Papa Francesco una folla oceanica gli ha detto addio oltre 250 000 persone Da Gandhi a Elisabetta ecco gli altri grandi funerali del 900

Papa Francesco ha testimoniato la forza e la vitalità della fede cattolica, nonché il profondo legame che unisce i fedeli all'ultimo Pontefice. In un'epoca segnata da incertezze e smarrimento, la presenza massiccia di pellegrini provenienti da ogni angolo del pianeta rappresenta un segnale di speranza e di unità. Un'immagine potente che ribadisce il ruolo centrale della Chiesa cattolica come punto di riferimento spirituale per milioni di persone. Una folla oceanica che ha pregato, pianto e detto addio a uno dei vicari di Cristo al soglio pontificio più amati di sempre.I funerali di Papa Francesco, una folla oceanica gli ha detto addioOra, terminato l'afflusso delle persone in San Pietro per l'omaggio alla salma del Santo Padre, rimasto esposto per tre giorni, da mercoledì mattina fino a venerdì sera, la piazza apre i suoi spazi alle 160 delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per partecipare alle esequie.

Papa Francesco oggi torna a casa. Folla in attesa davanti al Gemelli - Roma, 23 marzo 2025 – Un piazzale gremito, quello del policlinico Agostino Gemelli, attende la prima apparizione pubblica di Papa Francesco dopo sei settimane di ricovero. Intorno a mezzogiorno, infatti, il pontefice si affaccerà per un breve saluto e una benedizione alla folla dopo l'Angelus, che non pronuncerà ma che sarà diffuso solo in forma scritta. Quindi, prenderà la strada per Santa Marta dove lo attende un periodo di riposo e di convalescenza ''di due mesi'', come hanno spiegato i medici dell'ospedale capitolino.

Una folla al Gemelli aspetta Papa Francesco - AGI - Una folla di fedeli è presente nel piazzale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove, intorno alle 12, Papa Francesco si affaccerà per un breve saluto e una benedizione. È la prima apparizione pubblica del Pontefice dopo il ricovero. Dopo l'apparizione, il pontefice sarà dimesso per far ritorno a Santa Marta dove lo aspettano due mesi di convalescenza per l'infezione polimicrobiotica per la quale era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio.

Papa Francesco: lascia il Gemelli e torna in Vaticano. Prima saluta la folla dal balcone del Gemelli e parla di pace - Tanta gente: fedeli, familiari di pazienti, religiosi ma anche qualche curioso, nel piazzale antistante all'ingresso principale del Policlinico Gemelli di Roma per accogliere la prima apparizione pubblica di Papa Francesco, dopo 38 giorni di ricovero

