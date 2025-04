Papa Francesco Trump incombe sul funerale

Papa Francesco. Il presidente americano Donald Trump sbarcherà nella Capitale nella serata del 25 aprile insieme alla first lady Melania. Subito a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore statunitense in italia. Sabato in Vaticano per le esequie del pontefice, al termine di nuovo via verso l'aeroporto di Fiumicino, dove l'air force one attenderà la prima coppia d'America per riportarla a casa. Tempi ristretti e protocollo rigido dunque, anche se per molti leader potrebbe essere l'occasione per parlare con Trump, seppur per pochi minuti, a margine della cerimonia. Centotrenta delegazioni e 50 capi di Stato e di governo, da Macron a Starmer, da Milei a William d'Inghilterra fino all'ex presidente americano Joe Biden, che non siederà, naturalmente, accanto a Trump.

