Papa Francesco Trump e la first lady Melania partiti per Roma

Trump e la first lady Melania in viaggio verso Roma: domani parteciperanno ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è decollato alle 9.31 (ora locale) dalla Joint Base Andrews in Maryland. L'arrivo a Roma è previsto per le 22.50 ora locale.

