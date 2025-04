Papa Francesco terminato rito chiusura bara il video

rito di chiusura della bara di Papa Francesco. Lo comunica la Santa Sede: “Questa sera, alle ore 20:00, presso l’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto il rito della chiusura della bara del Romano Pontefice. Durante il rito, presieduto dal Cardinale Camerlengo, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche ha dato lettura del rogito, che è stato deposto nella bara al termine della celebrazione. Hanno partecipato al rito, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari del Papa defunto. La celebrazione, svoltasi secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21:00. Durante la notte il Capitolo di San Pietro assicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della Santa Messa domattina”. Lapresse.it - Papa Francesco, terminato rito chiusura bara: il video Leggi su Lapresse.it Si è concluso alle 21 di oggi, venerdì 25 aprile 2025, in San Pietro, ildidelladi. Lo comunica la Santa Sede: “Questa sera, alle ore 20:00, presso l’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto ildelladelladel Romano Pontefice. Durante il, presieduto dal Cardinale Camerlengo, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche ha dato lettura del rogito, che è stato deposto nellaal termine della celebrazione. Hanno partecipato al, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari deldefunto. La celebrazione, svoltasi secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21:00. Durante la notte il Capitolo di San Pietro assicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della Santa Messa domattina”.

