Papa Francesco si tiene oggi il rito di chiusura della bara cosa prevede e chi ci sarà

oggi alle ore 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco, che precede la sepoltura e la celebrazione esequiale in programma domani mattina. Secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) a presiedere questa cerimonia funebre sarà il camerlengo, ossia il cardinale Kevin Joseph Farell. Prima della chiusura della bara il volto di Papa Francesco sarà coperto da un velo di seta bianca e vicino a lui verrà collocata una borsa con tutte le monete coniate durante il pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Nella bara, inoltre, verrà posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa.

