Papa Francesco sepolto fuori dal Vaticano Ultimo strappo con la Curia 12 anni di tensioni

Vaticano, 25 aprile 2025 – Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano dal Vaticano. Anche e soprattutto da morto. La decisione assunta da Francesco, già nel 2022, di farsi seppellire nella basilica Papale di Santa Maria Maggiore, fuori dalle mura leonine, rappresenta, se possibile, l’Ultimo e definitivo strappo con la Curia romana, quel potere centrale che Bergoglio ha sopportato più che supportato. Chi lo conosceva bene sa che avrebbe voluto discernere e riformare di più la Chiesa. Non c’è riuscito, un po’ per il suo temperamento, verace più che diplomatico, un po’ (anche) per l’immobilismo e lo stile felpato del Vaticano che ha sempre sofferto. Fino alla fine.Nell’Ultimo secolo ci sono stati Pontefici deceduti non in Santa Sede – Pio XII e Paolo VI spirarono a Castelgandolfo –, ma tutti si sono fatti tumulare tra la Basilica di San Pietro e le Grotte vaticane. Quotidiano.net - Papa Francesco sepolto fuori dal Vaticano. Ultimo strappo con la Curia: 12 anni di tensioni Leggi su Quotidiano.net Città del, 25 aprile 2025 – Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano dal. Anche e soprattutto da morto. La decisione assunta da, già nel 2022, di farsi seppellire nella basilicale di Santa Maria Maggiore,dalle mura leonine, rappresenta, se possibile, l’e definitivocon laromana, quel potere centrale che Bergoglio ha sopportato più che supportato. Chi lo conosceva bene sa che avrebbe voluto discernere e riformare di più la Chiesa. Non c’è riuscito, un po’ per il suo temperamento, verace più che diplomatico, un po’ (anche) per l’immobilismo e lo stile felpato delche ha sempre sofferto. Fino alla fine.Nell’secolo ci sono stati Pontefici deceduti non in Santa Sede – Pio XII e Paolo VI spirarono a Castelgandolfo –, ma tutti si sono fatti tumulare tra la Basilica di San Pietro e le Grotte vaticane.

