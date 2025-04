Papa Francesco sepolto con le sue scarpe nere consumate il messaggio potente e commovente di Bergoglio

Papa Bergoglio, la storia lo potrà raccontare con quei graffi sulle scarpe: un dettaglio che si è visto solo ieri, quando già era l?ora di chiudere la bara e. Ilmessaggero.it - Papa Francesco sepolto con le sue scarpe nere consumate: il messaggio potente (e commovente) di Bergoglio Leggi su Ilmessaggero.it Chi fosse, la storia lo potrà raccontare con quei graffi sulle: un dettaglio che si è visto solo ieri, quando già era l?ora di chiudere la bara e.

