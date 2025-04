Papa Francesco sceglie la sepoltura a Santa Maria Maggiore dopo un ripensamento

Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di fare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripenso'. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: 'La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non mi ha dimenticato'.Lo racconta il coadiutore della basilica, il cardinale Roland Mackrikas, che si è occupato in prima persona di tutte le operazioni riguardo la realizzazione della tomba.

