Papa Francesco Sansonetti Uomo pazzesco il Governo ascolti Bergoglio vada diretto con l’amnistia

direttore dell’Unità, senza mezzi termini: “C’è la danza degli ipocriti, il Pontefice è stato chiaro sull’indulto e sui detenuti e su quello che si deve fare”E’ una persona per bene, uno stimato e soprattutto quel pensa dice e soprattutto scrive. La morte di Papa Francesco, lui direttore dell’Unità, l’ha sconvolto e disorientato, ma per Piero Sansonetti la morte del Pontefice è una “cosa dolorosa per il mondo“, ma per la Chiesa potrebbe essere “ancora la volta buona di riprendere quello che lui ha lasciato e proseguire su quella strada“.Papa Francesco, Sansonetti: “Uomo pazzesco, il Governo ascolti Bergoglio vada diretto con l’amnistia” (Ansa Foto) Cityrumors.itIl direttore dell’Unità non è certo uno che ha peli sulla lingua e lascia cadere le situazioni anzi le prende al balzo e le porta avanti anzi le approfondisce e le porta avanti con grande carattere e spirito battagliero, ma è anche uno a cui non piace essere preso in giro e dopo la scomparsa del Papa, a Sansonetti non sono piaciute alcune cose, come l’ipocrisia. Cityrumors.it - Papa Francesco, Sansonetti: “Uomo pazzesco, il Governo ascolti Bergoglio vada diretto con l’amnistia” Leggi su Cityrumors.it Il giornalista ere dell’Unità, senza mezzi termini: “C’è la danza degli ipocriti, il Pontefice è stato chiaro sull’indulto e sui detenuti e su quello che si deve fare”E’ una persona per bene, uno stimato e soprattutto quel pensa dice e soprattutto scrive. La morte di, luire dell’Unità, l’ha sconvolto e disorientato, ma per Pierola morte del Pontefice è una “cosa dolorosa per il mondo“, ma per la Chiesa potrebbe essere “ancora la volta buona di riprendere quello che lui ha lasciato e proseguire su quella strada“.: “, ilcon” (Ansa Foto) Cityrumors.itIlre dell’Unità non è certo uno che ha peli sulla lingua e lascia cadere le situazioni anzi le prende al balzo e le porta avanti anzi le approfondisce e le porta avanti con grande carattere e spirito battagliero, ma è anche uno a cui non piace essere preso in giro e dopo la scomparsa del, anon sono piaciute alcune cose, come l’ipocrisia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Piero Sansonetti sui temi della giornata; Torna “l’Unità”, Sansonetti: «Sarà vicina al PD e a Papa Francesco»; Le parole di Piero Sansonetti per Silvio Berlusconi; Papa Francesco contro tutti: “Pazzi, avete scelto l’uccisione dei propri fratelli”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, un uomo fra gli uomini, tra battute divertenti, tifo calcistico e calzini lavati a mano - La leggerezza e la semplicità di un pontefice che ha scelto la sobrietà. Ha rinunciato all’appartamento pontificio per vivere a Santa Marta, in una piccola stanza, e ha chiesto funerali semplici per s ... 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, il pastore argentino che ha scelto di essere uomo tra gli uomini. Quella sfida religiosa al nichilismo - Essere stato un Papa in tempi di transizione, e guardare verso un futuro ancora incerto, è stata un’impresa che a Francesco ha richiesto un coraggio titanico. 🔗msn.com

Papa Francesco, l’uomo che ha insegnato al mondo la tenerezza di Dio - È il primo Papa gesuita, il primo latinoamericano, il primo a scegliere il nome di Francesco ... Un pastore. Un uomo giusto. 🔗affaritaliani.it