Papa Francesco rito di chiusura della bara nella Basilica di San Pietro

nella Basilica di San Pietro il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli, vi prendono parte i cardinali Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica, Pietro Parolin, già segretario di Stato, Baldo Reina, vicario per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere; i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo, Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia; i canonici del Capitolo vaticano, i penitenzieri minori vaticani, i segretari del Papa e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni liturgiche. Quotidiano.net - Papa Francesco: rito di chiusura della bara nella Basilica di San Pietro Leggi su Quotidiano.net E' iniziatodi Sanildi. A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli, vi prendono parte i cardinali Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, protodiacono, Mauro Gambetti, arcipreteParolin, già segretario di Stato, Baldo Reina, vicario per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere; i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo, Leonardo Sapienza, reggenteCasa Pontificia; i canonici del Capitolo vaticano, i penitenzieri minori vaticani, i segretari dele altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni liturgiche.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco: l'omaggio dei fedeli alla salma da oggi fino alla mezzanotte di venerdì. Terminato il rito della traslazione - Il Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari . Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo e commosso... 🔗feedpress.me

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, tempi lunghi: niente rito delle Ceneri. “Quadro complesso ma non c’è criticità” - Ancora non si sa se per l’Angelus di domenica verrà soltanto diffuso il testo scritto. Cautela dei medici, si attende un nuovo briefing. Ma potrebbe servire un’altra settimana per sciogliere la prognosi 🔗repubblica.it

Papa Francesco: rito di chiusura della bara nella Basilica di San Pietro; Papa Francesco, ecco come funziona il rito della chiusura della bara; Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Video - Macron, Orban, Lula i primi leader in San Pietro per l'omaggio a Papa Francesco; Papa Francesco, la basilica chiude a 250mila presenze. Leader mondiali arrivano a Roma. Zelensky: Potrei non partecipare per impegni militari. 🔗Cosa riportano altre fonti

In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa - E' iniziato nella Basilica di San Pietro il rito della chiusura della bara di papa Francesco. A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maes ... 🔗ansa.it

Chiusa piazza San Pietro: 250 mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. La chiusura della bara sarà rito privato - L'accesso a piazza San Pietro è stato chiuso alle 17 e ora verrà smaltita la fila di fedeli che attende di salutare il pontefice: sono state più di 250 mila le persone che lo hanno salutato nella Basi ... 🔗dire.it

Papa Francesco, ecco come funziona il rito della chiusura della bara - Dopo la chiusura alle visite dei fedeli alle ore 20.00 inizierà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. Cosa prevede e chi ci sarà ... 🔗msn.com