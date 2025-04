Papa Francesco quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice

fedeli si sono messi in coda per un ultimo omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, che ha chiuso alle 2.30 per poi riaprire alle 5.40, dunque in netto anticipo rispetto al 24 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina, fa sapere la Santa Sede, «si sono recate nella basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128 mila persone». Oggi sarà possibile rendere omaggio al feretro fino alle 19, alle 20 la bara verrà chiusa. Domani i funerali.LEGGI ANCHE: Dopo Francesco, i cardinali italiani cercano il riscatto con ParolinArticolo completo: Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice dal blog Lettera43 Lettera43.it - Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice Leggi su Lettera43.it Anche questa notte migliaia disi sono messi in coda per un ultimonella Basilica di San Pietro, che ha chiuso alle 2.30 per poi riaprire alle 5.40, dunque in netto anticipo rispetto al 24 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina, fa sapere la Santa Sede, «si sono recate nella basilica di San Pietro per rendere un saluto aoltre 128persone». Oggi sarà possibile rendereal feretro fino alle 19, alle 20 la bara verrà chiusa. Domani i funerali.LEGGI ANCHE: Dopo, i cardinali italiani cercano il riscatto con ParolinArticolo completo:130chegiàaldal blog Lettera43

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Papa ha lasciato il Gemelli per tornare in Vaticano dopo la lunga degenza per curare una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria polimicrobica. Il Pontefice, dopo una degenza di 38 giorni, tornerà a Santa Marta. Nel video le immagini di Bergoglio che torna in Vaticano a bordo dell’auto bianca. L'articolo Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli in auto dopo un ricovero di quasi 40 giorni – video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Papa è entrato in Vaticano. Il corteo ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta. Francesco prima di entrare la 500 si è fermata brevemente per consueto saluto alle forze dell’ordine. Leggi anche › Papa Francesco: «Là fuori c’è qualcuno che dice che è giunta la mia ora. Me la tirano sempre!» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il ritorno di Papa ... 🔗iodonna.it

La salma sarà esposta fino a venerdì davanti all'altare della Confessione. Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie. 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice; Lunghe code nella notte a San Pietro per l'omaggio a Francesco - Cardinali blindati, giornalisti chiusi nei recinti di transenne; Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma; Papa Francesco, riaperte in anticipo le porte della basilica di San Pietro, stasera la chiusura della bara, domani i funerali | tutti gli aggiornamenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice - Code anche nella notte: la basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 e ha riaperto alle 5:40. Oggi sarà possibile rendere un saluto a Bergoglio fino alle 19, poi alle 20 la bara verrà ... 🔗lettera43.it

La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - In corso l'omaggio in Basilica, lunghe code anche di notte, superate 60mila persone. I cardinali si riuniscono. Alle esequie 130 delegazioni, di cui 50 capi di Stato e 10 sovrani. Dopo il rito sul sag ... 🔗msn.com

Oggi l'ultimo giorno per l'omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. Oltre 128mila persone hanno reso omaggio Bergoglio. Ai funerali gli ultimi, addio a passo d'uomo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com