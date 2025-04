Papa Francesco quando disse ai docenti Amate di più gli studenti difficili

Papa Francesco per ricordare il suo passato da insegnante e il ruolo fondamentale che svolgono gli educatori a scuola. L'articolo Papa Francesco, quando disse ai docenti: “Amate di più gli studenti difficili” . Leggi su Orizzontescuola.it Era marzo 2015, 70 anni dell'UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. L'occasione perper ricordare il suo passato da insegnante e il ruolo fondamentale che svolgono gli educatori a scuola. L'articoloai: “di più gli” .

Se ne parla anche su altri siti

Zanetti su Papa Francesco: «Mi ricordo quando feci la partita della pace a Roma. Mi disse questa cosa» - Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla morte di Papa Francesco Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato al tg1 dedicato alla morte di Papa Francesco. LE PAROLE – «Ho trovato una persona umile e semplice che trasmetteva valori umani che ognuno di noi deve avere. Parlare col Papa, e io sono un argentino come […] 🔗calcionews24.com

Agrigento prega per il Papa, il primo incontro dell’arcivescovo Alessandro con Francesco: “Mi disse di non essere rigido” - In cattedrale la veglia di preghiera della comunità Agrigento per Papa Francesco. Oltre alla comunità ecclesiastica cittadina, erano presenti, tra gli altri anche i parroci provenienti da altri centri dell’arcidiocesi e i rappresentanti della chiesa ortodossa romena di quella evangelica e della... 🔗agrigentonotizie.it

Feltri al GdI su Papa Francesco e la frociaggine: “Quando lo incontrai lo chiamai 'Signor Papa' e Bergoglio mi disse ‘Abbiamo qualcosa in comune!'” - "Ero in Vaticano per incontrare il Papa, e quando Bergoglio mi ha visto si rivolse direttamente a me: 'Io la conosco, la pensiamo allo stesso modo su molte cose'; e io ridendo imbarazzato: 'Buongiorno Signor Papa, sulla frociaggine, ad esempio!?" Vittorio Feltri al Giornale d'Italia racconta 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco e la parolaccia detta alla maestra, mia mamma mi disse di chiedere scusa. In ricordo del Pontefice; Papa Francesco e l’amore per la scuola: non c’è educazione senza buoni docenti - INTERVISTA a Mariano Guzzo docente di Diritto ecclesiastico e canonico; Il Collegio Rotondi in Vaticano. La lezione del Papa agli studenti: Ricercate sempre la verità; Papa Francesco morto, quando disse: «Napoli è nel mio cuore». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco e la parolaccia detta alla maestra, “mia mamma mi disse di chiedere scusa”. In ricordo del Pontefice - Era il novembre 2024 quando Papa Francesco, durante una udienza, raccontò un aneddoto della sua vita legato al patto tra genitori e scuola a quella collaborazione tra famiglie e docenti che un tempo e ... 🔗orizzontescuola.it

Papa Francesco ai docenti: “Cari colleghi, se amate solo chi studia che merito avete? Lavoro bellissimo ma malpagato” - Papa Francesco ci ha lasciato ieri, 21 aprile, alle ore 7,35, a causa di un ictus. Molti docenti stanno condividendo sui social media un messaggio del pontefice del 2015, rivolto proprio a insegnanti ... 🔗tecnicadellascuola.it

Papa Francesco e la scuola - La morte di Papa Francesco, avvenuta nella giornata di lunedì 21 aprile 2025, ha colpito anche il mondo della scuola. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da quello che è sempre stato un settore car ... 🔗tecnicadellascuola.it