Papa Francesco Piazza San Pietro chiusa alle 17 Fervono preparativi per i funerali

alle 17 è stato chiuso l’accesso a Piazza San Pietro. C’è stata grande delusione tra coloro che non sono riusciti ad entrare per un ultimo saluto a Papa Francesco. Una chiusura necessaria per bonificare l’intera area in vista dei funerali. Oltre 160 le delegazioni dei leader del mondo insieme ai poveri di Francesco. E intanto Fervono i preparativi per la Messa esequiale sul sagrato di Piazza San Pietro. In collegamento da Piazza San Pietro, Cristiana Caricato Papa Francesco, Piazza San Pietro chiusa alle 17. Fervono preparativi per i funerali TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, Piazza San Pietro chiusa alle 17. Fervono preparativi per i funerali Leggi su Tv2000.it 17 è stato chiuso l’accesso aSan. C’è stata grande delusione tra coloro che non sono riusciti ad entrare per un ultimo saluto a. Una chiusura necessaria per bonificare l’intera area in vista dei. Oltre 160 le delegazioni dei leader del mondo insieme ai poveri di. E intantoper la Messa esequiale sul sagrato diSan. In collegamento daSan, Cristiana CaricatoSan17.per iTG2000.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante» - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. «Buona domenica a tutti», ha... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, le ultime ore serene e il “grazie” per essere tornato in Piazza; Addio a Papa Francesco, Roma blindata: bazooka anti-drone in piazza San Pietro VIDEO; Funerali Papa Francesco, suona IT-Alert in piazza San Pietro: ecco il motivo; Papa Francesco, il mercato dei gadget invade San Pietro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, chiusi gli accessi a Piazza San Pietro. Il corteo funebre durerà mezz'ora, la bara sarà visibile, poi la tumulazione privata - Alle 7 di venerdì 25 aprile 2025 è stata riaperta la Basilica di San Pietro per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vorranno dare l'ultimo saluto a Papa ... 🔗leggo.it

Papa Francesco, l’omaggio cosmopolita dei fedeli in coda a San Pietro per l’ultimo saluto - Pellegrini da tutto il mondo si sono accodati in piazza San Pietro per poter entrare nella basilica e dare un ultimo saluto al Papa alla vigilia dei funerali ... 🔗ilsecoloxix.it

PAPA FRANCESCO: Chiusa piazza San Pietro, ingressi in Basilica fino alle 19 - ROMA (Reuters) - Papa Francesco è morto la mattina del 21 aprile all'età di 88 anni. Di seguito gli aggiornamenti: 17,10 - Piazza San Pietro è stata chiusa intorno alle 17,00, come preannunciato, ma p ... 🔗msn.com