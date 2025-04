Papa Francesco Orban e Lula rendono omaggio a feretro

omaggio a Papa Francesco prima del suo funerale sabato.Il presidente libanese Joseph Aoun, il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva sono stati tra coloro che sono arrivati ??in tempo per rendere l’ultimo omaggio al Papa. In San Pietro anche il presidente lituano Gitanas Nauseda. Lapresse.it - Papa Francesco, Orban e Lula rendono omaggio a feretro Leggi su Lapresse.it I leader mondiali hanno iniziato ad arrivare in Vaticano venerdì per rendereprima del suo funerale sabato.Il presidente libanese Joseph Aoun, il primo ministro ungherese Viktore il presidente brasiliano Luiz InacioDa Silva sono stati tra coloro che sono arrivati ??in tempo per rendere l’ultimoal. In San Pietro anche il presidente lituano Gitanas Nauseda.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, Meloni riceve Orban e Starmer - In occasione dei funerali di Papa Francesco, Giorgia Meloni riceve il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro britannico Keir Starmer a Palazzo Chigi. I due leader sono da poco giunti a Roma per prendere parte, domani, alle esequie del Pontefice, e si sono recati in ‘visita di cortesia’ da Meloni. Il primo a essere ricevuto è stato Orban, che ha salutato Meloni baciandole la mano. Abbraccio e bacio sulle guance, invece, con il leader britannico. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, Orban e Lula rendono omaggio a feretro; VIDEO Papa Francesco, Orban e Lula rendono omaggio a feretro - LaPresse; Papa Francesco: Macron, Orban e Lula in San Pietro gli rendono omaggio; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Trump atterrato a Roma per il funerale. San Pietro, stop agli ingressi: «250mila per salutarlo». Chiusa la bara. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A San Pietro anche presidente libanese Aoun, brasiliano Lula e Orban - Roma, 25 apr. (askanews) - Il presidente libanese Joseph Aoun, il collega brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, il presidente lituano Gitanas Nauseda e il primo ministro ungherese Viktor Orbàn hanno r ... 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, Orban e Lula rendono omaggio a feretro - (LaPresse) I leader mondiali hanno iniziato ad arrivare in Vaticano venerdì per rendere omaggio a Papa Francesco prima del suo funerale sabato. 🔗stream24.ilsole24ore.com

Papa Francesco: Macron, Orban e Lula in San Pietro gli rendono omaggio - Leader mondiali a Roma per salutare il Pontefice. Domani i funerali ... 🔗msn.com