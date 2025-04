Papa Francesco oltre 90mila fedeli per omaggio a Bergoglio Oggi la chiusura della bara

fedeli per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. In due giorni sono state oltre 90mila le persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro per un tributo al Pontefice. Una folla enorme che ha costretto a prorogare l’orario di apertura ben oltre le 24. Un’onda di affetto che testimonia il segno indelebile lasciato da Bergoglio nei credenti e non solo. L’ondata continuerà fino alle 19 di Oggi, quando è previsto l’ultimo afflusso prima del rito della chiusura della bara in programma alle 20.Sabato i funeraliSabato 26 alle 10, poi, ci saranno i funerali (182 le delegazioni confermate di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti) e la successiva tumulazione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Lapresse.it - Papa Francesco, oltre 90mila fedeli per omaggio a Bergoglio. Oggi la chiusura della bara Leggi su Lapresse.it Senza soluzione di continuità continuano ad arrivare in Vaticano migliaia diper dare l’ultimo saluto a. In due giorni sono statele persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro per un tributo al Pontefice. Una folla enorme che ha costretto a prorogare l’orario di apertura benle 24. Un’onda di affetto che testimonia il segno indelebile lasciato danei credenti e non solo. L’ondata continuerà fino alle 19 di, quando è previsto l’ultimo afflusso prima del ritoin programma alle 20.Sabato i funeraliSabato 26 alle 10, poi, ci saranno i funerali (182 le delegazioni confermate di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti) e la successiva tumulazione nella Basilicale di Santa Maria Maggiore.

Se ne parla anche su altri siti

La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Sin da lunedì 21 aprile, giorno del decesso del ponteficie, è stato implementato il piano potenziato dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale di Roma Capitale. Il comando generale di via della Consolazione ha immediatamente attuato le prime misure, predisposte appositamente per... 🔗romatoday.it

Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l'aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma; Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu; Papa Francesco: oltre 90mila persone per l’omaggio in basilica; Oltre 90 mila persone hanno reso finora omaggio al Papa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli per omaggio a Bergoglio. Oggi la chiusura della bara - Senza soluzione di continuità continuano ad arrivare in Vaticano migliaia di fedeli per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. In due giorni sono state oltre ... 🔗lapresse.it

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu - Seconda notte di file di fedeli a oltranza in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni. In due giorni sono state oltre 90mila le persone che si sono recate nel ... 🔗msn.com

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli a San Pietro per l’ultimo saluto - Continua l’omaggio a Papa Francesco: oltre 90mila persone hanno già reso omaggio alla salma nella Basilica di San Pietro. Sabato i funerali ... 🔗41esimoparallelo.it