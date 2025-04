Papa Francesco oltre 250mila per l’addio le videonews dal nostro inviato

oltre 250mila a San Pietro per l'addio a Papa Francesco. Concluso l'afflusso dei fedeli, ecco il rito della chiusura della bara del Pontefice. Domani i funerali del Santo Padre, quindi la sepoltura a Santa Maria Maggiore. — Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –a San Pietro per l'addio a. Concluso l'afflusso dei fedeli, ecco il rito della chiusura della bara del Pontefice. Domani i funerali del Santo Padre, quindi la sepoltura a Santa Maria Maggiore. — [email protected] (Web Info)

