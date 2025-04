Papa Francesco oggi il rito di chiusura della bara Bergoglio coperto con seta bianca nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita

Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific

A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

Meditiamo il Vangelo del 12 marzo 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Mercoledì della prima settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Luca ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 12 marzo 2025: Lc 11,29-32 | Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Meditiamo il Vangelo dell’11 aprile 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi:«Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Venerdì della quinta settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,31-42 In quel tempo, i Giudei raccolsero ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 11 aprile 2025: Gv 10,31-42 | Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

