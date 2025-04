Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore poi gli apparve la Madonna e gli disse Preparati la tomba

Maria, che ha accompagnato il Pontefice durante tutti i suoi 12 anni di Papato, cominciato il 13 marzo 2013 e concluso. Leggo.it - «Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse "Preparati la tomba"» Leggi su Leggo.it Un racconto mistico e sorprendente. Un legame, quello con Vergine, che ha accompagnato il Pontefice durante tutti i suoi 12 anni dito, cominciato il 13 marzo 2013 e concluso.

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, l'ex caposcorta: «Non voleva barriere, una volta uscì da solo. La gente lo vedeva dal finestrino e restava incredula» - Luigi Carnevale, oggi prefetto di Brindisi, per quattro anni è stato la scorta di Papa Francesco: un'ombra efficiente e discreta, nel suo ruolo di dirigente dell'Ispettorato d ... 🔗msn.com

Oltre 150mila fedeli per Papa Francesco, sabato l’addio. La tomba sarà sobria, "come voleva lui" - San Pietro accoglie una folla commossa per l’ultimo saluto a Papa Francesco. In arrivo delegazioni da tutto il mondo ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il primario Alfieri e gli ultimi minuti nella stanza con Bergoglio: "Non voleva l'accanimento terapeutico" - Negli ultimi istanti, Papa Francesco aveva gli occhi aperti "ma non mi ha risposto quando l'ho chiamato. Non rispondeva agli stimoli, nemmeno quelli dolorosi. In quel momento ho capito che non c'era p ... 🔗msn.com