Papa Francesco Netanyahu fa le condoglianze tre giorni dopo

condoglianze di Israele per la morte di Bergoglio. “Lo Stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di Papa Francesco. Riposi in pace”. È quanto si legge in un post di condoglianze pubblicato su X dall’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, 3 giorni dopo la morte di Papa Francesco. La camera d’appello della Cpi chiede di rivalutare il mandato d’arresto per NetanyahuLa Camera d’appello della Corte penale internazionale (Cpi) ha rinviato al tribunale di primo grado della stessa Cpi la controversia sulla competenza giurisdizionale relativa ai mandati d’arresto emessi a novembre del 2024 a carico del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant in relazione alla guerra a Gaza. Lapresse.it - Papa Francesco, Netanyahu fa le condoglianze tre giorni dopo Leggi su Lapresse.it Arrivano con qualche giorno di ritardo ledi Israele per la morte di Bergoglio. “Lo Stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di. Riposi in pace”. È quanto si legge in un post dipubblicato su X dall’ufficio del premier israeliano, Benjamin, 3la morte di. La camera d’appello della Cpi chiede di rivalutare il mandato d’arresto perLa Camera d’appello della Corte penale internazionale (Cpi) ha rinviato al tribunale di primo grado della stessa Cpi la controversia sulla competenza giurisdizionale relativa ai mandati d’arresto emessi a novembre del 2024 a carico del premier israeliano Benjamine dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant in relazione alla guerra a Gaza.

