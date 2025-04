Papa Francesco Milei arrivato a Roma

Milei è giunto a Roma, dove domani prenderà parte ai funerali di Papa Francesco in San Pietro. La sua delegazione sarà la prima a destra dell'altare, seguita da quella italiana guidata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Milei è arrivato in serata all'hotel Ambasciatori ed è entrato senza rilasciare dichiarazioni.

Papa Francesco è morto: il cordoglio del Presidente argentino Javier Milei - "È con profondo dolore che ho appreso questa triste notizia questa mattina: Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è venuto a mancare oggi e riposa in pace. Nonostante le divergenze che oggi appaiono minori, averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore". Lo scrive il capo di Stato argentino, Javier Milei, sul suo profilo X. "Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede -aggiunge - saluto il Santo Padre e accompagno tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare questa triste notizia". 🔗quotidiano.net

Mauro Corona: “Cosa viene a fare Milei a omaggiare Papa Francesco? Se viene ce l’ho io la motosega” - Il noto scrittore e opinionista ricorda il Pontefice nella sua consueta apertura di "È sempre Cartabianca", sottolineando la sua semplicità e la capacità di parlare a credenti e non credenti. Poi, l'attacco ai detrattori: "Cosa viene a fare Milei se non a fare il pavone?".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morte papa Francesco, la reazione e la decisione del presidente argentino Milei - In un annuncio che ha rapidamente fatto il giro del mondo, il portavoce presidenziale Manuel Adorni ha comunicato la decisione del governo argentino di decretare sette giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco. L’annuncio, diffuso tramite i social, ha avuto un forte impatto emotivo sull’opinione pubblica nazionale e internazionale. Il presidente Javier Milei, promotore dell’iniziativa, ha espresso parole dense di commozione per la scomparsa di Jorge Bergoglio, il primo pontefice argentino della storia. 🔗caffeinamagazine.it

