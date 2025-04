Papa Francesco ultimo viaggio verso la tomba con rito a basso costo per il Vaticano spesa di un milione e mezzo Italia investirà 5 milioni

ultimo saluto a Papa Francesco. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei tanti pellegrini. Ilgazzettino.it - Papa Francesco, l'ultimo viaggio verso la tomba con rito a «basso costo»: per il Vaticano spesa di un milione e mezzo, l'Italia investirà 5 milioni Leggi su Ilgazzettino.it Ancora un solo giorno e la Capitale, come il mondo intero, darà l'saluto a. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei tanti pellegrini.

