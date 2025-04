Papa Francesco l’omaggio di Macron al Pontefice

Macron e sua moglie Brigitte hanno reso omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. I capi di Stato e i reali parteciperanno ai funerali di Francesco che si terranno sabato in Piazza San Pietro.Il Vaticano ha confermato la presenza di 164 delegazioni, tra cui 54 capi di Stato e 12 sovrani regnanti.

Omaggio a papa Francesco, in 90mila hanno salutato il pontefice - La sala stampa vaticana ha reso noto che dall'apertura della Basilica di San Pietro ai fedeli, avvenuta mercoledì 23 aprile, sono 90mila le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta papa Francesco. Numeri importanti ma di certo inferiori rispetto a quelli che si erano registrati nel... 🔗romatoday.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, un mese fa il ricovero: continua l’omaggio dei fedeli al Gemelli - “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con il consueto aggiornamento mattutino su Papa Francesco, ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. In serata tornerà il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice, in cura per una polmonite bilaterale nel Policlinico romano dal 14 febbraio scorso. Nella serata di giovedì 13 marzo fonti della Santa Sede avevano riferito che la situazione di Bergoglio “resta stazionaria in un quadro complesso”. 🔗lapresse.it

