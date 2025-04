Papa Francesco l’arrivo di Donald Trump a Roma

Donald Trump, e la first lady Melania è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la first lady Melania parteciperanno domani ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10 nella Basilica di San Pietro . Lapresse.it - Papa Francesco, l’arrivo di Donald Trump a Roma Leggi su Lapresse.it L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti,, e la first lady Melania è atterrato all’aeroporto diFiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la first lady Melania parteciperanno domani ai funerali di, in programma alle 10 nella Basilica di San Pietro .

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, l'arrivo del feretro in Piazza San Pietro - Il feretro di Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro, passando per l’Arco delle Campane. La salma è stata traslata da Casa Santa Marta. Dalle 11 al via l'omaggio dei fedeli nella Basilica vaticana, mentre sabato sono previsti i funerali di Bergoglio, scomparso lunedì a 88 anni. 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, la traslazione della bara è iniziata: l’arrivo a San Pietro e l’applauso dei fedeli – Il video in diretta - Il rito della traslazione della salma di papa Francesco è iniziato. «Laudetur Jesus Christus», sono state le prime parole della cerimonia. I cardinali si sono riuniti in preghiera alla cappella della Casa di Santa Marta, residenza di Bergoglio, nonché luogo dove è deceduto. «Accompagniamo Francesco in questo ultimo viaggio con tutte le buone opere che lui ha compiuto per il bene della Chiesa». È poi iniziata la processione che ha trasportato la salma da Santa Marta alla Basilica di San Pietro, guidata da cardinali, patriarchi, il camerlengo e il maestro delle celebrazioni liturgiche, ... 🔗open.online

Papa Francesco, l’arrivo del feretro in San Pietro: le immagini dall’alto - Il feretro di Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro gremita di fedeli. Al suo arrivo è stato accolto da un lungo applauso. 🔗lapresse.it

DIRETTA - L'arrivo di Trump a Roma alla vigilia dei funerali di Papa Francesco; Trump: «A Roma vedrò Meloni. Papa Francesco? Un tipo fantastico». L'arrivo con Melania alle 22.50; Papa Francesco, il rito della chiusura della bara. Il rogito: «Testimonianza mirabile umanità, vita santa, pat; Roma blindata. Liberazione, Trump e l’addio a papa Francesco, due giorni sotto sorveglianza speciale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, Trump e la first lady Melania partiti per Roma - Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania in viaggio verso Roma: domani parteciperanno ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è ... 🔗msn.com

Donald Trump a Roma, arrivo a Fiumicino poi Villa Taverna. Domani ai funerali del Papa - Il presidente Usa vedrà la premier Meloni: 'Altri faccia a faccia? Alcune persone, ma è un po' irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono' ... 🔗msn.com

Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: "Vedrò Giorgia Meloni" - Donald Trump a Roma da stasera per il funerale di Papa Francesco. L'Air Force One, con a bordo il presidente Usa, è decollato dalla base di Andrews alle 15.31 ora italiana con circa 40 minuti di ... 🔗msn.com