Papa Francesco l’aneddoto di Fabio Capello Uomo buono ma a lui mi lega un brutto ricordo perché…

Papa Francesco non fanno che moltiplicarsi con aneddoti belli e pieni d'amore, tra politici, personaggi del mondo dello spettacolo e anche tanti dello sport. Già perché il Pontefice scomparso era molto legato al mondo degli sportivi, credeva che i campioni di ogni sport potessero essere non solo d'esempio ma molto potenti nei messaggi che si volevano lanciare. Ed è per questo che spesso Papa Francesco ricorreva a loro e tante volte l'ha fatto con i calciatori, come nel 2016 nella Partita della Pace che si giocò allo stadio Olimpico, con Maradona.

