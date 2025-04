Papa Francesco la scoperta che sconvolge cosa faceva quando era a casa

quando il silenzio calava sui cortili del Vaticano e le stanze si svuotavano di voci, Papa Francesco si ritirava nel suo appartamento alla Domus Sanctae Marthae. Nessun cerimoniale, nessun cameriere ad attenderlo. Solo una cucina modesta, una tavola apparecchiata senza formalità, e lui, chino a prepararsi la cena con gesti semplici, quasi domestici.Era un’abitudine che non aveva mai voluto abbandonare. Prepararsi da mangiare da solo non era un gesto di eccentricità, ma una scelta profonda. In quelle mani che affettavano il pane o riscaldavano un piatto c’era il desiderio di restare uno della gente, di non perdere il contatto con quella quotidianità fatta di piccole cose che accomuna ogni uomo e ogni donna. Per Francesco, la dignità non stava negli orpelli, ma nella semplicità. Thesocialpost.it - Papa Francesco, la scoperta che sconvolge: cosa faceva quando era a casa Leggi su Thesocialpost.it Ogni sera,il silenzio calava sui cortili del Vaticano e le stanze si svuotavano di voci,si ritirava nel suo appartamento alla Domus Sanctae Marthae. Nessun cerimoniale, nessun cameriere ad attenderlo. Solo una cucina modesta, una tavola apparecchiata senza formalità, e lui, chino a prepararsi la cena con gesti semplici, quasi domestici.Era un’abitudine che non aveva mai voluto abbandonare. Prepararsi da mangiare da solo non era un gesto di eccentricità, ma una scelta profonda. In quelle mani che affettavano il pane o riscaldavano un piatto c’era il desiderio di restare uno della gente, di non perdere il contatto con quella quotidianità fatta di piccole cose che accomuna ogni uomo e ogni donna. Per, la dignità non stava negli orpelli, ma nella semplicità.

