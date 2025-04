Papa Francesco la chiusura della bara cosa ci sarà dentro Cose molto particolari

Papa Francesco, coerente con il suo stile sobrio e pastorale, ha voluto che la sua sepoltura riflettesse la sua fede, lontana dalle tradizioni più solenni riservate ai suoi predecessori. La sua bara, infatti, è di legno chiaro e priva di decorazioni, con un rivestimento interno in zinco. Questa scelta segna una chiara rottura con la consuetudine che ha visto l’utilizzo di tre bare (cipresso, piombo e rovere) nei funerali Papali precedenti, mantenendo invece un profondo significato simbolico di umiltà e spiritualità.I simboli religiosiAll’interno della bara, Papa Francesco indossa una casula rossa, simbolo del sacrificio e della liturgia dei defunti. La sua mitra bianca, il tradizionale copricapo episcopale, rappresenta la dignità e l’autorità del vescovo, ma al tempo stesso rispecchia la sua vicinanza ai fedeli. Thesocialpost.it - Papa Francesco, la chiusura della bara: cosa ci sarà dentro. Cose molto particolari Leggi su Thesocialpost.it , coerente con il suo stile sobrio e pastorale, ha voluto che la sua sepoltura riflettesse la sua fede, lontana dalle tradizioni più solenni riservate ai suoi predecessori. La sua, infatti, è di legno chiaro e priva di decorazioni, con un rivestimento interno in zinco. Questa scelta segna una chiara rottura con la consuetudine che ha visto l’utilizzo di tre bare (cipresso, piombo e rovere) nei funeralili precedenti, mantenendo invece un profondo significato simbolico di umiltà e spiritualità.I simboli religiosiAll’internoindossa una casula rossa, simbolo del sacrificio eliturgia dei defunti. La sua mitra bianca, il tradizionale copricapo episcopale, rappresenta la dignità e l’autorità del vescovo, ma al tempo stesso rispecchia la sua vicinanza ai fedeli.

