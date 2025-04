Papa Francesco It alert su chiusura piazza San Pietro alle 17

alert del Dipartimento della Protezione Civile è stato inviato poco dopo le 13 ai cellulari su Roma, accompagnato dal forte suono di allarme che di norma viene inviato insieme al testo. "Dipartimento Protezione Civile – Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile. Per percorsi e orari funerale www.protezionecivile.it", si legge nel messaggio. Il messaggio ha spaventato molte persone poiché di solito viene utilizzato per allerte come i terremoti o le alluvioni. Il messaggio infatti impazza sui social.Le immagini circolano in rete, e mostrano i cittadini che hanno ricevuto tutti contemporaneamente lo stesso allarme. Sempre sui social ufficiali di It-alert della Protezione Civile è stato ripreso l'avviso. Sostanzialmente, si tratta di un allerta che spiega che la piazza e la Basilica di San Pietro saranno chiuse in anticipo nell'ultimo giorno in cui è possibile salutare il feretro di Papa Francesco (rispettivamente alle 17 e alle 18).

