Papa Francesco in fila per ore da tutto il mondo per ultimo omaggio

tutto il mondo per l'ultimo saluto a Papa Francesco. C’è chi, per omaggiare il Santo Padre, è partito dalla sua Argentina. Fedeli di tutte le età: dagli anziani, a cui Papa Francesco ha sempre riservato un pensiero particolare, agli adolescenti di cui si celebra il Giubileo. Tanti gli scout e i giovani. Ecco le loro voci in un saluto lungo e commosso a un Pontefice che rimarrà nel cuore di milioni di credenti. Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, in fila per ore da tutto il mondo per l'ultimo omaggio Leggi su Tgcom24.mediaset.it Arrivano dailper l'saluto a. C’è chi, per omaggiare il Santo Padre, è partito dalla sua Argentina. Fedeli di tutte le età: dagli anziani, a cuiha sempre riservato un pensiero particolare, agli adolescenti di cui si celebra il Giubileo. Tanti gli scout e i giovani. Ecco le loro voci in un saluto lungo e commosso a un Pontefice che rimarrà nel cuore di milioni di credenti.

Cosa riportano altre fonti

Le spoglie di Papa Francesco traslate in Vaticano: fedeli in fila per l’ultimo saluto - Dalla residenza a Santa Marta alla Basilica di San Pietro Le spoglie di Papa Francesco, scomparso nel giorno del Lunedì dell’Angelo, sono state trasferite dalla residenza di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove riceveranno per tre giorni l’omaggio dei fedeli prima dei funerali solenni di sabato. La processione solenne guidata da cardinali e patriarchi La cerimonia è iniziata con una preghiera introduttiva nella cappella di Santa Marta, seguita dalla processione solenne. 🔗dayitalianews.com

“In prima fila, distrutti dal dolore”. Papa Francesco, chi sono gli ‘angeli’ intorno alla bara - La salma di papa Francesco è stata traslata stamani da Santa Marta alla Basilica di San Pietro. È stata poggiata in terra, e non sul catafalco come era successo nei secoli precedenti fino a questo momento. È stato proprio Francesco a volerlo, scrivendolo nel suo testamento nel quale dava disposizione sui funerali e sulla sua sepoltura. Ha chiesto di essere seppellito a Santa Maria Maggiore, nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza. 🔗caffeinamagazine.it

Papa Francesco, in 24 ore 50mila persone al cospetto del feretro: oggi fila di 2 km da piazza Risorgimento - La cerimonia di Traslazione della salma del Pontefice ha lasciato spazio all'omaggio dei fedeli che fino a venerdì potranno accedere a San Pietro. Poi avverrà il rito di chiusura della bara. I funerali del Santo Padre saranno celebrati sabato 26 aprile L'articolo Papa Francesco, in 24 ore 50mila persone al cospetto del feretro: oggi fila di 2 km da piazza Risorgimento proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

San Pietro, accesso fino alle 18, poi la chiusura della bara. Imponenti le misure di sicurezza - Papa: ambulanze e medici, l'impegno sanitario della Difesa; Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma; Papa, previste 200 mila persone ai funerali; Papa Francesco, le news in diretta. Biden sarà ai funerali. A San Pietro 100mila fedeli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La giornata dei fedeli in fila ore per Papa Francesco: "Era uno di noi, ci ha dato speranza" - Nella giornata di mercoledì 23 aprile la salma di Papa Francesco è stata trasportata, nella bara scoperta, da Santa Marta alla basilica di San Pietro, dove è stato accolto da migliaia di fedeli arriv ... 🔗youmedia.fanpage.it

Papa Francesco, la salma a San Pietro: 100mila fedeli in fila per ore. La bara sarà chiusa venerdì - Il rito della traslazione della salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro si è chiuso. Dopo la preghiera dei defunti, l'Eterno riposo, il canto finale è stato ... 🔗leggo.it

La salma del Papa a San Pietro: fedeli in fila per ore. La bara sarà chiusa venerdì - Il rito della traslazione della salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro si è chiuso. Dopo la preghiera dei defunti, l'Eterno riposo, il canto finale è stato ... 🔗msn.com