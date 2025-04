Papa Francesco il Vaticano finora 150mila persone per omaggio alla salma

alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, il Vaticano: finora 150mila persone per l'omaggio alla salma Leggi su Tgcom24.mediaset.it Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatoreSanta Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco migliora ancora, Vaticano: “Necessaria terapia ospedaliera” - (Adnkronos) – Papa Francesco migliora ancora. Oggi, sabato 15 marzo, l'ultimo aggiornamento del Vaticano che ribadisce come le sue dimissioni non avverranno a breve perché "deve ancora sottoporsi alla terapia medica ospedaliera". "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana" sottolineano dalla Santa Sede. "Prosegue l'ossigenoterapia ad alti […] 🔗periodicodaily.com

“Papa Francesco ha riposato bene”, la nota del Vaticano - Roma, 22 febbraio 2025 - "Papa Francesco ha riposato bene", si legge in una nota diffusa dal Vaticano che aggiorna sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Papa Francesco, 88 anni, da venerdì è ricoverato al Policlinico Gemelli: ha una polmonite bilaterale Ieri il professor Sergio Alfieri, in un briefing al Policlinico Gemelli insieme al dottor Luigi Carbone del Vaticano, aveva fatto il punto sulla salute di Papa Francesco avvertendo: "Il Papa non è fuori pericolo". 🔗quotidiano.net

Come ha passato la notte Papa Francesco. Il Vaticano è scosso: "Sono inutili speculazioni" - "Papa Francesco ha riposato bene". Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulla notte passata da Bergoglio al Gemelli. Per il Pontefice, in recupero da una polmonite bilaterale, è iniziato il nono giorno di degenza al nosocomio romano. Intanto il Vaticano è scosso dal caso "dimissioni", una ipotesi estrema quella del passo indietro del Santo Padre per motivi di salute eppure sul tavolo. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio; Oltre 90 mila persone hanno reso finora omaggio a Papa Francesco. Arrivate dopo tre giorni le condoglianze di Netanyahu; Papa Francesco in condizioni critiche (ma stazionarie), il bollettino: «In serata tac per la polmonite. Nessun; Il Papa nomina suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, il Vaticano: finora 150mila persone per l'omaggio alla salma - Continua incessante l'afflusso di fedeli che si stanno recando nella Basilica di San Pietro in Vaticano per rendere l'ultimo saluto a Papa Francesco. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio alla salma ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l'ultimo viaggio verso la tomba con rito a «basso costo»: per il Vaticano spesa di un milione e mezzo, l'Italia investirà 5 milioni - Ancora un solo giorno e la Capitale, come il mondo intero, darà l'ultimo saluto a Papa Francesco. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei tanti ... 🔗ilgazzettino.it

Ultimo accesso alla basilica per il Papa anticipato alle 18. In 128mila finora a San Pietro per l'omaggio a Francesco - L'ultimo accesso nella basilica di San Pietro per l'omaggio a Papa Francesco è stato anticipato alle 18 (era previsto alle 19). I fedeli che a quell'ora si troveranno dentro avranno comunque modo di ... 🔗ansa.it