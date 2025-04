Papa Francesco il saluto in tv tra share e bisticci

Papa Francesco a Montecitorio, trasmessa in diretta da Rai Parlamento diretta da Giuseppe Carboni, mercoledì pomeriggio su Rai 1 ha segnato un sorprendente 13.1% di share con punte del 14.5% durante l'intervento della Premier Meloni.Dopo i discorsi iniziali dei Presidenti di Camera e Senato, han preso la parola alcuni onorevoli tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maurizio Gasparri, Maurizio Lupi, Matteo Renzi, per ultima la Presidente del Consiglio. Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, il saluto in tv tra share e bisticci Leggi su Liberoquotidiano.it Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermoCHI SALE ("Rai Parlamento")Questo è un Paese triste dove pure la commemorazione di un Pontefice diventa occasione di scontro politico. Non sarebbe dovuto andare così, ma purtroppo la sinistra ha accusato il governo di non essere "degno"'di commemorare la figura di Bergoglio. Tuttavia la cerimonia in onore di

