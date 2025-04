Notizieaudaci.it - Papa Francesco, il rogito: Si preparava la cena da solo, si sentiva uno della gente’

Leggi su Notizieaudaci.it

‘Ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità’“ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale”. Con queste parole si conclude il “per il Pio transito” di, il documento che ne riporta la vita e le opere, letto venerdì 25 aprile e deposto all’internobara durante il ritochiusura, nella Basilica di San Pietro. “Fu un pastore semplice e molto amato nella sua Arcidiocesi, che girava in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus – riporta tra l’altro il documento. ‘Come il santo di Assisi aveva a cuore i più poveri’“Abitava in un appartamento e silada, perché siunogente. Dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI fu elettoil 13 marzo 2013 e prese il nome di, perché sull’esempio del santo di Assisi volle avere a cuore innanzitutto i più poveri del mondo”.