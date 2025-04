Papa Francesco il rito della chiusura della bara cosa si mette nel feretro

rito della chiusura della bara di Papa Francesco, una cerimonia che precede la cosiddetta “terza stazione”, ovvero la tumulazione. Si tratta di un momento altamente simbolico all’interno dell’iter funebre previsto per un Pontefice, regolato dai numeri 66-81 dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. A presiedere la cerimonia sarà il camerlengo, cardinale Kevin Joseph Farrell. La celebrazione, però, sarà diversa rispetto alle precedenti, perché il Papa stesso, fedele alla sua linea di semplicità e sobrietà, ha voluto modificare una tradizione secolare: niente più tre bare, ma una sola.Al posto della consueta triplice struttura di cipresso, zinco e legno nobile, sarà utilizzata un’unica bara in legno, rinforzata da un rivestimento di zinco. Leggi su Caffeinamagazine.it Nella serata di venerdì 25 aprile, alle ore 20, la Basilica di San Pietro sarà teatro di un evento solenne e carico di significato: ildi, una cerimonia che precede la cosiddetta “terza stazione”, ovvero la tumulazione. Si tratta di un momento altamente simbolico all’interno dell’iter funebre previsto per un Pontefice, regolato dai numeri 66-81 dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. A presiedere la cerimonia sarà il camerlengo, cardinale Kevin Joseph Farrell. La celebrazione, però, sarà diversa rispetto alle precedenti, perché ilstesso, fedele alla sua linea di semplicità e sobrietà, ha voluto modificare una tradizione secolare: niente più tre bare, ma una sola.Al postoconsueta triplice struttura di cipresso, zinco e legno nobile, sarà utilizzata un’unicain legno, rinforzata da un rivestimento di zinco.

Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific

