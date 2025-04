Papa Francesco il rito del giorno la chiusura della bara Cos è e chi fa parte del gruppo ristretto di invitati

rito della chiusura della bara di Papa Francesco che precede la «terza stazione» quella della. Leggo.it - Papa Francesco, il rito del giorno: la chiusura della bara. Cos'è e chi fa parte del gruppo ristretto di invitati Leggi su Leggo.it Oggi, venerdì 25 aprile, alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà ildiche precede la «terza stazione» quella

Su questo argomento da altre fonti

Il Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari . Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo e commosso... 🔗feedpress.me

Ancora non si sa se per l’Angelus di domenica verrà soltanto diffuso il testo scritto. Cautela dei medici, si attende un nuovo briefing. Ma potrebbe servire un’altra settimana per sciogliere la prognosi 🔗repubblica.it

Il Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari . Erano queste le persone che nel passato portavano il Pontefice sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Santo Padre in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo... 🔗feedpress.me

Il rito del giorno: la chiusura della bara; Morte di Papa Francesco: il nuovo rito funebre voluto proprio da Bergoglio; Addio a papa Francesco, alle 20 il rito per la constatazione della morte; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, il rito del giorno: la chiusura della bara. Cos'è e chi fa parte del gruppo ristretto di invitati - Oggi, venerdì 25 aprile, alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di papa Francesco che precede la «terza stazione» quella ... 🔗leggo.it

Il rito del giorno: la chiusura della bara - Venerdì alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di papa Francesco che precede la "terza stazione" quella della tumulazione. Secondo quanto previsto nell'Ordo ... 🔗ansa.it

Il rito del giorno, la traslazione e l'ostensione - Nella liturgia cattolica traslazione è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre ostensione è letteralmente l'esposizione ai fedeli del corpo del Papa ... 🔗ansa.it