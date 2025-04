Papa Francesco il ricordo di Dorotea delle Case bianche a Milano Era come un papà

ricordo di Papa Francesco da parte di chi lo ha accolto nella sua casa, in occasione della visita pastorale a Milano nel 2017.Servizio di Raffaella Frullone Papa Francesco, il ricordo di Dorotea delle “Case bianche” a Milano: “Era come un papà” TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, il ricordo di Dorotea delle “Case bianche” a Milano: “Era come un papà” Leggi su Tv2000.it Ildida parte di chi lo ha accolto nella sua casa, in occasione della visita pastorale anel 2017.Servizio di Raffaella Frullone, ildi” a: “Eraun” TG2000.

