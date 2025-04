Papa Francesco il ricordo del suo quartiere a Buenos Aires

ricordo di Papa Francesco, arriva da Buenos Aires, dal quartiere dove 88 anni fa nacque Bergoglio. Servizio di Antonella Mazza Teruel

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Corrireggio: "Stiamo per partire...", runners pronti a scattare nel ricordo di Papa Francesco - Eccoci, tra brusio, riscaldamento muscoli e ultimi pettorali da sistemare orgogliosamente sulle magliette della gara. Eccoci, ribelli per amore, come tradizione vuole, sul lungomare Falcomatà. Tutto è pronto per accogliere la Corrireggio, grande, unico e attesissimo serpentone colorato, che con... 🔗today.it

Corrireggio: "Stiamo per partire...", runners pronti a scattare nel ricordo di Papa Francesco - Eccoci, tra brusio, riscaldamento muscoli e ultimi pettorali da sistemare orgogliosamente sulle magliette della gara. Eccoci, ribelli per amore, come tradizione vuole, sul lungomare Falcomatà. Tutto è pronto per accogliere la Corrireggio, grande, unico e attesissimo serpentone colorato, che con... 🔗reggiotoday.it

Bergamo, messa in ricordo di papa Francesco, «La gioia del Vangelo il suo dono più grande» - Mercoledì 23 aprile 2025, nella basilica di Sant'Alessandro in Colonna, a Bergamo, la messa in ricordo di papa Francesco, presieduta dal vescovo di Bergamo. «La gioia del Vangelo, è il grande dono del ... 🔗ecodibergamo.it

Morte Papa Francesco, il ricordo del prefetto di Napoli Michele di Bari: «Con il suo magistero ha dato voce agli ultimi» - «I cittadini napoletani non potranno mai dimenticare le visite pastorali del compianto Papa Francesco a Napoli, con lo sguardo rivolto ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il ricordo di Meloni alla Camera: "Con lui rapporto sincero. Continuerà a guidarci" - Nel corso di una solenne cerimonia a Camere riunite, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso omaggio alla figura di Papa Francesco, ... 🔗iltempo.it