Papa Francesco il presidente austriaco imbottigliato nel traffico a Roma

presidente austriaco Alexander van der Bellen è rimasto imbottigliato nel traffico di Porta del Perugino a Roma, all’ingresso del Vaticano, dove stava arrivando per la camera ardente di Papa Francesco. E’ rimasto circa cinque minuti completamente fermo con l’auto nel traffico. Lapresse.it - Papa Francesco, il presidente austriaco imbottigliato nel traffico a Roma Leggi su Lapresse.it IlAlexander van der Bellen è rimastoneldi Porta del Perugino a, all’ingresso del Vaticano, dove stava arrivando per la camera ardente di. E’ rimasto circa cinque minuti completamente fermo con l’auto nel

Approfondimenti da altre fonti

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Il ricordo di Papa Francesco del presidente della Provincia - "Oggi il mondo intero piange la scomparsa di Papa Francesco. Un uomo che ha segnato la storia con la forza mite della sua parola, con lo sguardo pieno di misericordia e con quella sua umanità profonda che arrivava dritta al cuore". Cosi in una nota il Presidente della Provincia Luca Di Stefano... 🔗frosinonetoday.it

Papa Francesco è morto: il cordoglio del Presidente argentino Javier Milei - "È con profondo dolore che ho appreso questa triste notizia questa mattina: Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è venuto a mancare oggi e riposa in pace. Nonostante le divergenze che oggi appaiono minori, averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore". Lo scrive il capo di Stato argentino, Javier Milei, sul suo profilo X. "Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede -aggiunge - saluto il Santo Padre e accompagno tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare questa triste notizia". 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, il presidente austriaco imbottigliato nel traffico a Roma; Omaggio a Papa Francesco, anche il presidente austriaco imbottigliato nel traffico a Roma; Roma prepara l'addio a Papa Francesco: attese oltre 180 delegazioni; Funerali Papa Francesco, ecco tutti i grandi del mondo che saranno presenti alle esequie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, il presidente austriaco imbottigliato nel traffico a Roma - (LaPresse) Il presidente austriaco Alexander van der Bellen è rimasto imbottigliato nel traffico di Porta del Perugino a Roma, all'ingresso ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Da Trump a Zelensky, ecco i leader mondiali presenti ai funerali di Papa Francesco. C'è anche Biden - AGI - Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, e' pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le ... 🔗msn.com

Papa Francesco: Van der Bellen (presidente Austria), “ha criticato parole e gesti disumani. Un Pontefice per la giustizia sociale” - Il presidente federale austriaco, Alexander Van der Bellen, ringrazia Papa Francesco con un messaggio personale sulla piattaforma social “BlueSky” e gli augura un “buon viaggio”. Nel suo post, Van der ... 🔗agensir.it