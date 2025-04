Papa Francesco i leader del mondo a Roma per i funerali

mondo per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Servizio di David Murgia Papa Francesco, i leader del mondo a Roma per i funerali TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, i leader del mondo a Roma per i funerali Leggi su Tv2000.it Oltre 130 delegazioni da tutto ilper partecipare domani aidiin Piazza San Pietro. Servizio di David Murgia, idelper iTG2000.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta The post Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Marchisio idolatra Papa Francesco: «È stato un leader vero, ha lasciato un segno incancellabile nel nostro tempo» - di Redazione JuventusNews24Marchisio omaggia Papa Francesco con un post davvero toccante: il lungo messaggio d’addio Claudio Marchisio saluta Papa Francesco con un lungo messaggio postato sul proprio profilo Instagram. L’ex centrocampista della Juve ha voluto rendere omaggio al Pontefice scomparso oggi, proprio nel giorno in cui si sarebbe giocata il resto della 33^ giornata di Serie A. MESSAGGIO – «Papà Francesco è stato un uomo straordinario, un leader vero, capace di parlare al cuore del mondo intero. 🔗juventusnews24.com

Papa Francesco è morto, la reazione dei leader del mondo - La notizia della morte di Papa Francesco ha colpito profondamente tutto il mondo e i suoi leader. Il Pontefice si è spento alle 7:35 del giorno di Pasquetta, come ha comunicato la Santa Sede. Dalla Casa Bianca a Macron da Putin a Re Carlo nel giro di poco tempo è arrivato il cordoglio di tutti. Abbas: “Leale amico del popolo palestinese e della pace” “Oggi abbiamo perso un leale amico del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti, un strenuo difensore dei valori della pace, dell’amore e della fede in tutto il mondo e un vero amico della pace e della giustizia”. 🔗lapresse.it

Da Trump a Zelensky, ecco i leader mondiali presenti domani ai funerali. C'è anche Biden; Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, dal principe William a Macron, ecco chi ci sarà; Morte Papa Francesco, i leader del mondo ai funerali solenni: ecco chi ci sarà; Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco è morto, i messaggi di cordoglio dai leader mondiali: da Trump a Putin, fino a von der Leyen - La maggior parte dei capi di Stato, di governo e delle istituzioni mondiali ha inviato il proprio addio al Pontefice scomparso il lunedì dell'Angelo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I funerali di Papa Francesco sabato alle 10: il mondo si ferma per l’ultimo saluto - I funerali di Papa Francesco il 26 aprile riuniranno i leader del mondo: da Trump a Macron, Meloni e Lula, ma con l'assenza di Putin ... 🔗msn.com

Morte Papa Francesco, i leader del mondo ai funerali solenni: ecco chi ci sarà - Molti i leader mondiali che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco, da Donald Trump a Emmanuel Macron, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche Taiwan sarà presente alle esequie del Ponte ... 🔗msn.com