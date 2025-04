Papa Francesco ha messo Asia al centro della Chiesa

Cosa riportano altre fonti

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Papa Francesco ha cessato di vivere questa mattina alle 7.35. Nei numerosissimi messaggi di cordoglio spuntati sui social poco dopo la diffusione della notizia, la maggior parte si concentra sulle straordinarie doti umane e di empatia dimostrate da Bergoglio nei suoi dodici anni di pontificato. Ursula von der Leyen ha ricordato «la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati», Roberta Metsola ha citato «il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per ... 🔗open.online

“Con profonda tristezza, a nome di Conflavoro desidero esprimere il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. La sua testimonianza di umanità, apertura e attenzione verso gli ultimi ha rappresentato un esempio altissimo di servizio e di amore per il prossimo. Il Santo Padre ha sap 🔗ilgiornaleditalia.it

Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: a San Pietro fedeli in fila otto ore per l'ultimo saluto - Sarà una cerimonia semplice ma commovente: la salma di Papa Francesco sarà traslata domani mattina da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'omaggio ... 🔗ilmattino.it

Il mondo a Roma per Papa Francesco, Acquaviva: “Questa scena non si tradurrà in sostanza. Meloni? Una donna fortunata. E con i 5 giorni di lutto ha cavalcato l’onda” - Gennaro Acquaviva era il braccio destro dell’allora premer Bettino Craxi, quando, nel febbraio 1984, a Villa Madama venne firmato il Concordato tra Italia e Santa Sede. Le due parti trovarono un accor ... 🔗msn.com

Perché il papa ha voluto farsi seppellire a Santa Maria Maggiore e non in Vaticano - Dall’inizio del Novecento tutti i papi sono sepolti nelle grotte vaticane, le cripte sottostanti alla parte centrale della basilica di San Pietro, a Città del Vaticano. Papa Francesco invece ha dispos ... 🔗ilpost.it