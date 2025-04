Papa Francesco guerra e dazi la settimana europea di TotalEU

Papa Francesco, guerra e dazi: la settimana europea di TotalEU. I momenti salienti dal 22 al 25 aprile nelle istituzioni europee.

Papa Francesco dal Gemelli: “Prego per la pace, da qui la guerra è ancora più assurda” - "Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu", ha scritto Papa Francesco nell'Angelus domenicale, sottolineando l'urgenza di costruire ponti invece di alzare muri. Il Santo Padre ha anche incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato della Santa Sede.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Fuori la guerra dalla storia? Lo slogan più cretino di sempre”. Per irridere Conte e M5s, Mattia Feltri butta via anche Menapace, Gino Strada, Kant e Papa Francesco - “L’abolizione della schiavitù è stata preceduta dal libro famoso di una donna, la signora Beecher-Stowe (La capanna dello zio Tom, ndr); Dio conceda che l’abolizione della guerra lo sia grazie al vostro”. Lev Tolstoj scriveva così a Bertha Von Suttner, baronessa austriaca, intellettuale, autrice del bestseller Giù le armi, prima donna a vincere un premio Nobel per la pace, anzi amica di Alfred Nobel che – si racconta -, ispirato dalle conversazioni con la scrittrice, da inventore della dinamite si convertì a tal punto da ideare il celebre riconoscimento assegnato nell’ultimo secolo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco: Terzo anniversario della guerra in Ucraina, un dolore per l'umanità - "Si compie domani il terzo anniversario della guerra su larga scala contro l'Ucraina: una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l'intera umanità!" E' quanto afferma Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, nel suo testo per l'Angelus che oggi è stato diffuso in forma scritta. "Mentre rinnovo la mia vicinanza al martoriato popolo ucraino - aggiunge il Pontefice -, vi invito a ricordare le vittime di tutti i conflitti armati e a pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan". 🔗quotidiano.net

Trump-von der Leyen, possibile contatto sui dazi a margine del funerale di papa Francesco; Papa Francesco, l’addio al Pontefice dei grandi separati. Trump: Zelensky è un incendiario; I quotidiani parigini tra guerra commerciale, multe UE e addio a Papa Francesco; Dazi, possibile incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen al funerale di papa Francesco. La Commissione: non è escluso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra Ucraina e dazi, il funerale del Papa può cambiare le sorti del mondo - Da Trump a Zelensky fino a von der Leyen, Macron e la delegazione russa: visti i presenti il funerale di Papa Francesco può diventare il momento della resa dei conti per dazi e guerra in Ucraina. 🔗money.it

Quali erano le parole di Papa Francesco su Gaza? Il pontificato della pace contro l’orrore della guerra - Papa Francesco è noto per la sua critica alla violenza e si è impegnato a evocare la pace anche nella Striscia di Gaza. 🔗tag24.it

Dazi, i funerali del Papa aprono la strada alle trattative sui dazi - I funerali di Papa Francesco come luogo simbolico di riallineamenti geopolitici. La Commissione europea starebbe attualmente esaminando la possibilità di un incontro tra la presidente Ursula von der L ... 🔗msn.com