Papa Francesco Gualtieri Afflusso senza sosta a San Pietro oltre 170mila persone

Papa Francesco, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sottolineato che "oggi c'è stato un Afflusso molto significativo a San Pietro. Credo che complessivamente si supereranno le 170mila persone. È stato un Afflusso senza sosta, al massimo della capienza. Ci aspettiamo che proseguirà anche nei prossimi giorni a Santa Maria Maggiore che da domenica sarà aperta per consentire di rendere omaggio. Domani sarà una giornata molto intensa, in parallelo c'è anche il Giubileo degli adolescenti. Per l'occasione abbiamo allestito anche alcune tende a Centocelle". Gualtieri ha parlato al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma.

