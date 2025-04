Papa Francesco ecco il progetto della tomba come sarà sepolto FOTO

Papa Francesco lo aveva detto sin dall’inizio del suo pontificato: voleva una Chiesa povera per i poveri. E non poteva che riflettersi anche nel suo ultimo desiderio terreno. Il progetto della tomba di Papa Francesco è stato finalmente svelato e rispecchia appieno la sua visione: semplice, sobria e profondamente simbolica. Niente sfarzo, nessun eccesso marmoreo. Solo l’essenziale, come ha sempre voluto.Leggi anche: Funerali Papa Francesco, chi non sarà presente: i nomi importantiLeggi anche: Papa Francesco, l’ex guardia del corpo rompe il silenzioLa tomba: marmo ligure e croce pettoraleIl loculo scelto si trova nella navata laterale della Basilica di Santa Maria Maggiore, esattamente tra la Cappella Paolina – nota anche come Cappella della Salus Populi Romani – e la Cappella Sforza. Tvzap.it - Papa Francesco, ecco il progetto della tomba: come sarà sepolto (FOTO) Leggi su Tvzap.it lo aveva detto sin dall’inizio del suo pontificato: voleva una Chiesa povera per i poveri. E non poteva che riflettersi anche nel suo ultimo desiderio terreno. Ildiè stato finalmente svelato e rispecchia appieno la sua visione: semplice, sobria e profondamente simbolica. Niente sfarzo, nessun eccesso marmoreo. Solo l’essenziale,ha sempre voluto.Leggi anche: Funerali, chi nonpresente: i nomi importantiLeggi anche:, l’ex guardia del corpo rompe il silenzioLa: marmo ligure e croce pettoraleIl loculo scelto si trova nella navata lateraleBasilica di Santa Maria Maggiore, esattamente tra la Cappella Paolina – nota ancheCappellaSalus Populi Romani – e la Cappella Sforza.

