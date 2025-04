Papa Francesco ecco come funziona il rito della chiusura della bara

chiusura alle visite dei fedeli alle ore 20.00 inizierà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. Cosa prevede e chi ci sarà Ilgiornale.it - Papa Francesco, ecco come funziona il rito della chiusura della bara Leggi su Ilgiornale.it Dopo laalle visite dei fedeli alle ore 20.00 inizierà ildi. Cosa prevede e chi ci sarà

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, Pregliasco: «Difese immunitarie basse, cambiata la terapia. Ecco perché non funziona». Rischi ed effetti collaterali - «Papa Francesco è in una condizione di rischio, con difese immunitarie particolarlmente basse». Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta la salute del Pontefice. Una situazione... 🔗ilmessaggero.it

Quale Papa dopo Francesco? Ecco chi sono i cardinali in corsa - Roma, 22 aprile 2025- Quali e quanti sono i cardinali papabili? La corsa alla successione di Papa Francesco non è ancora formalmente aperta ma i nomi dei candidati possibili al soglio pontificio, quelli che sulla carta sono più accreditati, sono almeno 15 secondo una lista pubblicata dalla Afp. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Papa Francesco, l'it Alert suona a Roma e spaventa fedeli e non: «Ho pensato "è finita". Volevo scappare ma non era una buona idea» - Chi è sbiancato, chi ha mantenuto il sangue freddo, chi è abituato: a Roma suona l’It Alert della Protezione Civile per avvisare che l’ultimo accesso a piazza San Pietro ... 🔗msn.com

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara: come funziona e chi sono i pochi che possono partecipare - Oggi, venerdì 25 aprile, alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di papa Francesco ... 🔗msn.com

"Scopri il vaticanista che è in te". Tutti pazzi per il Fantapapa: ecco come funziona - Pronti sito e app, ci sono già più di 3000 iscritti alla piattaforma. Tra formazioni cardinalizie e bonus incredibili ... 🔗huffingtonpost.it