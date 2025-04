Papa Francesco e la Calabria al centro di Pit Stop il programma di attualità su Radio Valentina Soverato

Un viaggio tra riflessione, fede e società: appuntamento sabato alle 10 con Antonella Scalzi

La voce dell'attualità torna a risuonare forte e chiara sulle frequenze di Radio Valentina Soverato con Pit Stop – l'informazione in prima fila, l'appuntamento settimanale condotto da Antonella Scalzi. Ogni sabato alle ore 10, il programma accompagna gli ascoltatori in un viaggio tra notizie, analisi e confronto, dando spazio a temi di rilievo che toccano la società e il territorio.

Il focus della settimana è dedicato a un argomento di forte impatto emotivo e culturale: Papa Francesco e la Calabria. A distanza di tempo dai suoi messaggi rivolti alla regione, la trasmissione si interroga su quale sia stata l'impronta lasciata dal "Papa venuto dalla fine del mondo". Un'occasione per rileggere le sue parole, i suoi gesti e la sua visione pastorale, che hanno trovato nella Calabria un terreno fertile di speranza e riflessione.

