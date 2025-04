Papa Francesco duecentocinquantamila volti un solo addio

duecentocinquantamila persone. È una cifra che non si legge, si sente. Un numero che, più che contare presenze, misura un’emozione collettiva, una ferita aperta, una memoria che non vuole svanire. In tre giorni, una moltitudine silenziosa ha attraversato la Basilica di San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. E in quell’incedere lento e composto si è rivelato, forse più che in ogni enciclica, il senso profondo del suo pontificato.Non sono le statistiche che commuovono. È ciò che raccontano: famiglie intere, anziani stremati dal cammino, ragazzi in silenzio, uomini e donne che hanno affrontato ore di fila come si affronta un pellegrinaggio, con la consapevolezza che la fatica è parte del rito. Quei 250.000 corpi in movimento hanno ridato forma a un tempo che sembrava perduto: il tempo della devozione, del rispetto, della comunità. Thesocialpost.it - Papa Francesco: duecentocinquantamila volti, un solo addio Leggi su Thesocialpost.it persone. È una cifra che non si legge, si sente. Un numero che, più che contare presenze, misura un’emozione collettiva, una ferita aperta, una memoria che non vuole svanire. In tre giorni, una moltitudine silenziosa ha attraversato la Basilica di San Pietro per dare l’ultimo saluto a. E in quell’incedere lento e composto si è rivelato, forse più che in ogni enciclica, il senso profondo del suo pontificato.Non sono le statistiche che commuovono. È ciò che raccontano: famiglie intere, anziani stremati dal cammino, ragazzi in silenzio, uomini e donne che hanno affrontato ore di fila come si affronta un pellegrinaggio, con la consapevolezza che la fatica è parte del rito. Quei 250.000 corpi in movimento hanno ridato forma a un tempo che sembrava perduto: il tempo della devozione, del rispetto, della comunità.

