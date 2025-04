Papa Francesco dopo i funerali corteo a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore

dopo le esequie, il corteo funebre partirà a passo d’uomo da San Pietro sino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Servizio di Marino Galdiero Papa Francesco, dopo i funerali corteo a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, dopo i funerali corteo a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore Leggi su Tv2000.it le esequie, ilfunebre partirà ada San Pietro sino alla Basilica di. Servizio di Marino GaldieroTG2000.

Se ne parla anche su altri siti

A che ora si affaccia Papa Francesco dal Gemelli e dove vederlo: subito dopo le dimissioni - Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma, dopo oltre un mese di ricovero per una polmonite bilaterale. Durante la degenza, il Pontefice è stato sottoposto a cure mirate e a un attento monitoraggio da parte dell’équipe medica. Ora, completato il percorso di guarigione, farà ritorno nella sua residenza in Vaticano, a Casa Santa Marta, dove continuerà la convalescenza con un periodo di riposo. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, il bollettino: «Lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, oggi 20 minuti a pregare nella cappella»». Come sta dopo la crisi - Dopo la «crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio» avvenuta ieri pomeriggio... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco, l'ultimo bollettino dopo il broncospasmo: "Non c'è rialzo delle infezioni" - Dopo i timori di ieri, dovuti a una crisi di broncospasmo, le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco appaiono più rassicuranti. La prognosi resta comunque riservata e il quadro complessivo molto delicato. Nell'ultimo bollettino diffuso nella serata di oggi, 1° marzo, la... 🔗europa.today.it

Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Video - Macron, Orban, Lula i primi leader in San Pietro per l'omaggio a Papa Francesco; Papa Francesco, 250mila persone lo hanno omaggiato. Domani funerali; Papa Francesco, a San Pietro 170mila fedeli per l'omaggio. Zelensky: «Potrei non partecipare ai funerali». Sto; Come si svolgeranno i funerali di papa Francesco: gli orari, i capi di Stato presenti e l'itinerario del corteo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, il corteo nel cuore di Roma dopo il funerale: da San Pietro al Colosseo, il percorso - Ancora un solo giorno e la Capitale, come il mondo intero, darà l’ultimo saluto a Papa Francesco. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei ... 🔗ilmessaggero.it

Come si svolgeranno i funerali di papa Francesco: gli orari, i capi di Stato presenti e l'itinerario del corteo - IL CORTEO FUNEBRE Il corteo funebre, alla fine del funerale, da San Pietro a Santa Maria Maggiore, non passerà per Piazza San Pietro. Il corteo uscirà dalla Porta del Perugino e poi seguirà il ... 🔗corriere.it

Cosa succede dopo la morte di Papa? La traslazione, i funerali e il Conclave - Dopo la morte di Papa Francesco si apre il tempo del lutto, della traslazione della salma, dei funerali e infine del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. 🔗la7.it