Papa Francesco diffuso il rogito cos’è e cosa c’è scritto

diffuso il rogito di Papa Francesco, il testo inserito nella bara del Pontefice. “Francesco – si legge – ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale”.Il rogito: cos’èSono le parole che chiudono il rogito del Pio Transito di Papa Francesco. “Con noi – si legge nel testo – pellegrino di speranza, guida e compagno di cammino verso la grande meta alla quale siamo chiamati, il Cielo, il 21 aprile dell’Anno Santo 2025, alle ore 7,35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell’Ottava, Lunedì dell’Angelo, l’amato Pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Comunità cristiana, specialmente i poveri, rendeva lode a Dio per il dono del suo servizio reso con coraggio e fedeltà al Vangelo e alla mistica Sposa di Cristo”. Lapresse.it - Papa Francesco, diffuso il rogito: cos’è e cosa c’è scritto Leggi su Lapresse.it La Santa Sede haildi, il testo inserito nella bara del Pontefice. “– si legge – ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale”.IlSono le parole che chiudono ildel Pio Transito di. “Con noi – si legge nel testo – pellegrino di speranza, guida e compagno di cammino verso la grande meta alla quale siamo chiamati, il Cielo, il 21 aprile dell’Anno Santo 2025, alle ore 7,35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell’Ottava, Lunedì dell’Angelo, l’amato Pastore della Chiesaè passato da questo mondo al Padre. Tutta la Comunità cristiana, specialmente i poveri, rendeva lode a Dio per il dono del suo servizio reso con coraggio e fedeltà al Vangelo e alla mistica Sposa di Cristo”.

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, diffuso nuovo bollettino medico: la situazione - Papa Francesco sarebbe in condizioni stabili: lo dice il nuovo bollettino medico giunto dal policlinico Gemelli. “Il pontefice ha dormito bene e sta riposando. Le sue condizioni sono stabili”. Il legame con la Curia anche dal Gemelli Ieri in ospedale è stato approntato un collegamento video con l’Aula Paolo VI per permettere a papa Francesco di seguire il primo appuntamento degli esercizi spirituali per gli ecclesiastici della Santa Sede. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, diffuso bollettino medico: “Miglioramento continuo, ha riposato bene” - Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando. È quanto fanno sapere dalla Sala stampa vaticana in merito alle attuali condizioni di Bergoglio, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Ha alternato l’ossigenoterapia ad alti flussi con l’uso della ventimask. Vista la complessità del quadro clinico, sarà necessario attendere ancora qualche giorno di stabilità prima di sciogliere la prognosi. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, diffuso bollettino medico: “Insufficienza rientrata” - Le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a mostrare segnali di miglioramento nelle ultime 24 ore. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata, segnalando un progresso positivo nel suo stato di salute. Quadro clinico attuale Una Tac toracica eseguita nella serata di ieri ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare, confermando i progressi nel decorso della malattia. 🔗thesocialpost.it

Il testo integrale del rogito di Papa Francesco, deposto nella sua bara; Papa Francesco, 250mila persone hanno omaggiato la salma. Chiusa la bara del pontefice e diffuso il rogito; Papa Francesco, il rito della chiusura della bara. Il rogito: «Testimonianza mirabile umanità, vita santa, paternità universale». In 250mila per l'omaggio a San Pietro; Papa Francesco dall'elezione a lockdown e ricoveri: cosa dice il rogito nella bara che ne racconta la vita. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il testo integrale del rogito di Papa Francesco, deposto nella sua bara - La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso il testo del Rogito, che è stato deposto nella bara di papa Francesco. Il Rogito è il documento che riepiloga la vita, le opere e i documenti più importanti ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il rogito: «Abitava in un appartamento e si preparava la cena da solo, perché si sentiva uno della gente» - Tredici anni di pontificato. «Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale». Con queste parole si conclude ... 🔗leggo.it

Il rogito di Papa Francesco: «Testimonianza mirabile d'umanità e vita santa» - «Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale». Con queste parole si conclude il «Rogito per il Pio transito» di Papa Francesco, il docu ... 🔗gds.it