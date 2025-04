Papa Francesco cosa resterà dopo di lui Chiesa antimperialista e impegno per la pace

dopo la scomparsa di Francesco, c’è un interrogativo che aleggia come un fantasma in tutti i dibattiti, interni ed esterni alle sacre stanze: si tornerà indietro adesso? Conservatori e progressisti ancora non si sono messi d’accordo se i dodici anni di Bergoglio alla guida della più singolare e antica organizzazione globale siano stati di apertura o di mascherata ortodossia. Ma al di là delle prese di posizione sui due fronti, è indubbio che la volontà di Francesco di aprire porte (e liberare Gesù Cristo dalle sagrestie) sia riuscita. Papa Francesco e Benedetto XVI ANSA/L'OSSERVATORE ROMANO +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++ Che si sia trattato di una prospettiva di radicalità, di fanatica aderenza al Vangelo o di gusto per la provocazione in un’epoca di polarizzazioni – gusto che a Francesco non mancava – sta di fatto che Bergoglio ha lanciato la Chiesa in avanti come si lancerebbe un’auto a cento all’ora, anche se poi, qualche volta, ha dovuto tirare il freno a mano. Quotidiano.net - Papa Francesco, cosa resterà dopo di lui? “Chiesa antimperialista e impegno per la pace” Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 –la scomparsa di, c’è un interrogativo che aleggia come un fantasma in tutti i dibattiti, interni ed esterni alle sacre stanze: si tornerà indietro adesso? Conservatori e progressisti ancora non si sono messi d’accordo se i dodici anni di Bergoglio alla guida della più singolare e antica organizzazione globale siano stati di apertura o di mascherata ortodossia. Ma al di là delle prese di posizione sui due fronti, è indubbio che la volontà didi aprire porte (e liberare Gesù Cristo dalle sagrestie) sia riuscita.e Benedetto XVI ANSA/L'OSSERVATORE ROMANO +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++ Che si sia trattato di una prospettiva di radicalità, di fanatica aderenza al Vangelo o di gusto per la provocazione in un’epoca di polarizzazioni – gusto che anon mancava – sta di fatto che Bergoglio ha lanciato lain avanti come si lancerebbe un’auto a cento all’ora, anche se poi, qualche volta, ha dovuto tirare il freno a mano.

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

È un video doloroso e disarmante quello che ritrae Papa Francesco dentro la Basilica di San Pietro, trasportato in carrozzella, senza l’abito bianco, con indosso pantaloni neri, una coperta buttata addosso come un poncho mal infilato, e una maglietta di lana che lascia le spalle e il collo scoperti. Nessun segno del suo ruolo, nessun richiamo al suo ministero. Solo l’immagine spoglia di un uomo anziano, esposto al mondo in una messa in scena che colpisce al cuore. 🔗thesocialpost.it

