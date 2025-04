Papa Francesco cosa lascia nelle casse della Chiesa l’impatto economico

Papa Francesco, domani 26 aprile 2025, uno degli aspetti meno visibili ma più dirompenti del suo pontificato torna al centro dell’attenzione: la rivoluzione nelle finanze del Vaticano.Dalla sua elezione nel 2013 Bergoglio ha voluto sanare i conti della Santa Sede, spingendo per maggiore trasparenza e controlli rigorosi sui bilanci interni. Ne è esempio il Bilancio di missione 2022 presentato dalla Segreteria per l’Economia, con entrate complessive pari a 769,6 milioni di euro e uscite per 803 milioni. Il disavanzo di 33,4 milioni (contro i 42 previsti l’anno precedente) testimonia la pressione sui conti vaticani, giustificando la spending review invocata da Francesco ai cardinali: “uno sforzo ulteriore da parte di tutti affinché un “deficit zero” non sia solo un obiettivo teorico”. Quifinanza.it - Papa Francesco, cosa lascia nelle casse della Chiesa: l’impatto economico Leggi su Quifinanza.it Mentre il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a, domani 26 aprile 2025, uno degli aspetti meno visibili ma più dirompenti del suo pontificato torna al centro dell’attenzione: la rivoluzionefinanze del Vaticano.Dalla sua elezione nel 2013 Bergoglio ha voluto sanare i contiSanta Sede, spingendo per maggiore trasparenza e controlli rigorosi sui bilanci interni. Ne è esempio il Bilancio di missione 2022 presentato dalla Segreteria per l’Economia, con entrate complessive pari a 769,6 milioni di euro e uscite per 803 milioni. Il disavanzo di 33,4 milioni (contro i 42 previsti l’anno precedente) testimonia la pressione sui conti vaticani, giustificando la spending review invocata daai cardinali: “uno sforzo ulteriore da parte di tutti affinché un “deficit zero” non sia solo un obiettivo teorico”.

Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall'Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno.

È un video doloroso e disarmante quello che ritrae Papa Francesco dentro la Basilica di San Pietro, trasportato in carrozzella, senza l'abito bianco, con indosso pantaloni neri, una coperta buttata addosso come un poncho mal infilato, e una maglietta di lana che lascia le spalle e il collo scoperti. Nessun segno del suo ruolo, nessun richiamo al suo ministero. Solo l'immagine spoglia di un uomo anziano, esposto al mondo in una messa in scena che colpisce al cuore.

