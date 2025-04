Papa Francesco cosa dice il Rogito nella bara Testimonianza mirabile d’umanità e vita santa

Testimonianza mirabile di umanità, vita santa e paternità universale: con queste parole si conclude il “Rogito per il Pio transito” di Papa Francesco, il documento ufficiale che ne racconta la vita e le opere, letto questa sera nella Basilica di San Pietro durante il rito della chiusura della bara.Nel Rogito si ricorda come Francesco, “pastore semplice e molto amato nella sua Arcidiocesi”, percorresse Buenos Aires in lungo e in largo, anche in metropolitana o sugli autobus, vivendo in un appartamento e preparandosi la cena da solo, “perché si sentiva uno della gente”.Il Papa venuto dalla fine del mondoEletto il 13 marzo 2013 dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI, il nuovo Pontefice scelse il nome di Francesco ispirandosi al santo di Assisi, ponendo al centro del suo pontificato l’attenzione ai poveri e agli ultimi. Thesocialpost.it - Papa Francesco, cosa dice il Rogito nella bara: “Testimonianza mirabile d’umanità e vita santa” Leggi su Thesocialpost.it Unadi umanità,e paternità universale: con queste parole si conclude il “per il Pio transito” di, il documento ufficiale che ne racconta lae le opere, letto questa seraBasilica di San Pietro durante il rito della chiusura della.Nelsi ricorda come, “pastore semplice e molto amatosua Arcidiocesi”, percorresse Buenos Aires in lungo e in largo, anche in metropolitana o sugli autobus, vivendo in un appartamento e preparandosi la cena da solo, “perché si sentiva uno della gente”.Ilvenuto dalla fine del mondoEletto il 13 marzo 2013 dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI, il nuovo Pontefice scelse il nome diispirandosi al santo di Assisi, ponendo al centro del suo pontificato l’attenzione ai poveri e agli ultimi.

